Calciomercato: nel mirino della Reggina un attaccante dell’Entella

Nella disastrosa annata dell’Entella, ci sono comunque alcuni giocatori che si sono messi in evidenza. Tra questi l’attaccante di manovra Matteo Brunori, classe 1994, grandi qualità tecniche e di proprietà della Juventus. Secondo quanto riporta calciomercato.com, su di lui le attenzioni di Venezia e Reggina. In amaranto il calciatore ci è già stato nel 2012, facendo parte del settore giovanile.

“Matteo Brunori si è messo in grande evidenza con la maglia dell’Entella nell’attuale campionato di serie B. Un attaccante che sa lavorare per la squadra, oltre a fare gol. Caratteristiche che hanno suscitato l’interesse di due club cadetti: Venezia e Reggina (sarebbe un ritorno) hanno preso informazioni in vista della prossima stagione. Brunori farà ritorno alla Juventus, detentrice del cartellino, per poi iniziare una nuova esperienza professionale”.