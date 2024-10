Calciomercato: continua l’asse Genoa-Reggina? Nel mirino l’attaccante rivelazione in serie C

In tempi non sospetti, interpellato su alcuni pezzi pregiati del campionato di serie B, il ds della Reggina Massimo Taibi aveva parlato senza mai nominarlo, di un attaccante di grandi qualità in forza al Palermo. La ricerca è stata facile e l’individuazione ancora di più. Lorenzo Lucca sta facendo davvero la differenza con la maglia rosanero. Classe 2000 ha fino al momento realizzato 14 gol con il Palermo ed è chiaramente entrato nel mirino di molte società.

Leggi anche

Il Genoa su Lucca, per girarlo alla Reggina

Secondo i colleghi di forzapalermo.it: “In pole ci sarebbe il Genoa di Enrico Preziosi che starebbe tessendo la tela per portarlo all’ombra della Lanterna. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole. La novità sta nel fatto che il diesse del Grifone Marroccu starebbe lavorando insieme al suo parigrado Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina.

Il Genoa acquisterebbe Lucca per girarlo in Serie B alla Reggina in prestito, così da consentire al giovane attaccante di completare il suo percorso di crescita in vista del grande salto. Chiaramente l’accordo andrebbe a prevedere eventuali emolumenti di valorizzazione per la società dello stretto. Costo dell’operazione? Certamente di tanto superiore rispetto alle cifre raccontate nelle ultime settimane. Lorenzo Lucca in direzione Genova, via Reggio, salvo ribaltamenti improvvisi: nel mercato può sempre succedere di tutto”.