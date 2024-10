Serie B: il Frosinone vince e allunga. I risultati e la nuova classifica

Ultime quattro partite al Granillo, due pareggi e due sconfitte. Prima sconfitta per D'Angelo a Pisa

La Reggina al Granillo non sa più vincere. Contro una Spal in grande difficoltà e piena di assenze, la squadra di Inzaghi capitola sull’unico mezzo tiro in porta tra l’altro anche deviato. Il Bari strapazza il Parma, colpo del Cittadella a Pisa. Il Frosinone continua la sua marcia, batte il Modena ed allunga.

I risultati della giornata

Pisa – Cittadella 1-2

Cagliari – Como 2-0

Perugia – Palermo 3-3

Bari – Parma 4-0

Reggina – Spal 0-1

Frosinone – Modena 2-1

Sudtirol – Brescia

Domenica 15 gennaio

Ternana – Ascoli

Cosenza – Benevento

Lunedi 16 gennaio

Genoa – Veneziaù

La classifica

Frosinone 42

Reggina 36

Genoa 33

Bari 33

Pisa 29

Cagliari 28

Parma 27

Sudtirol 26

Ternana 26

Ascoli 25

Modena 25

Palermo 25

Brescia 25

Spal 23

Benevento 22

Como 22

Cittadella 22

Venezia 20

Perugia 19

Cosenza 17