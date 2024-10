Serie B, marcia indietro del Pisa: ‘Niente ricorso, c’è lo 0% di possibilità di vincerlo’

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato di Pisa-Bari, vinta sul campo dai pugliesi per 2-1. I toscani avevano presentato un preannuncio di reclamo per un errore tecnico dell’arbitro Colombo. La società avrebbe tempo fino alle 18 del 26 aprile per presentare un ricorso ufficiale con le relative motivazioni, ma il direttore generale del club Giovanni Corrado ha dichiarato nel corso di una trasmissione televisiva a Canale 50 che il ricorso alla fine non sarà presentato. “C’è lo 0% di possibilità di vincerlo e non è nello stile della società dare false speranze. Rimane il fatto che le spiegazioni che sono state date non convincono e le opinioni sono totalmente differenti con chi ci ha dato le risposte richieste”.

fonte: skysport