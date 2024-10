Serie B: risultati incredibili. Vola il Catanzaro, affonda il Cosenza. La classifica

Una pazza giornata e non è pesce d’aprile. Hanno perso quasi tutte le formazioni di testa in maniera anche sorprendente e questo ha consentito alle uniche due vincitrici, Como e Catanzaro di poter avanzare in maniera significativa. I giallorossi sono andati a vincere in casa della capolista Parma, più incredibile il successo della Feralpisalò contro la Cremonese con i grigiorossi che hanno sprecato una serie infinita di palle gol, alcune veramente clamorose. Perde in casa anche il Venezia, ancora uno stop per il Palermo.

I risultati della giornata

Modena – Bari 1-1

Venezia – Reggiana 2-3

Spezia – Ascoli 2-1

Pisa – Palermo 4-3

Lecco – Cittadella 1-1

Como – Sudtirol 2-0

Cosenza – Brescia 1-2

Cremonese – Feralpisalò 0-1

Sampdoria – Ternana 4-1

La classifica