Serie B, Tedino: ‘Inzaghi è un furbacchione. Con la Reggina lavoro straordinario’

“Quest’anno la B è un campionato eccezionale, ci sono almeno dieci club che puntano a vincere, per blasone, per qualità tecnica, per allenatore, per la rosa allestita: non vedo squadre poco attrezzate, e nessuna è in difficoltà dal punto di vista generale. Questa Serie B ricorda molto la Championship, anche se in Inghilterra gli stadi sono più pieni. Inzaghi ha dato come favorite se non si suicidano Cagliari e Genoa ma Pippo è un furbacchione! (ride, ndr) Con la sua Reggina sta facendo un lavoro straordinario, è un campione nel calcio e nel lavoro, mi ha fatto sempre una buona impressione. Poi, sulla carta Cagliari e Genoa sono le favorite, questo è vero, ma in campo subentrano tante componenti che fanno poi la differenza, niente è scontato. A me poi piace molto anche la SPAL, è una squadra forte, e attenzione al Frosinone di Fabio Grosso, altro ottimo allenatore”.