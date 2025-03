Serie C: ufficiale l’esclusione anche della Turris. La nuova classifica

Dopo il Taranto, come abbondantemente previsto, viene esclusa anche la Turris e così cambia per alcune squadre in maniera considereviole la classifica. In testa l’Avellino si porta a meno uno dalla prima, va bene al Catania che perde solo un punto, crollo del Trapani che dopo i quattro tolti conquistati con il Taranto, perde altri sei punti.

La nuova classifica

Cerignola 55

Avellino 54

Monopoli 46

Benevento 44

Crotone 43

Potenza 41

Catania 40

Picerno 36

Giugliano 35

Juventus Next Gen 32

Trapani 32

Cavese 31

Sorrento 31

Team Altamura 31

Foggia 30

Latina 24

Casertana 19

Messina 12