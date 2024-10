Serie D: con l’arrivo di Balla, linea offensiva top per il Pompei

Continua a investire il presidente dei campani. Non lo dichiara, ma l'obiettivo è puntare al vertice

Quattro partite, due vittorie e altrettante sconfitte per il Pompei, l’ultima maturata dopo un match scoppiettante contro la Vibonese. Ma i campani pur non dichiarandosi attraverso proclami, puntano a disputare un campionato di alta classifica e la campagna estiva, unita a quella ultima di rafforzamento, ne è la dimostrazione.

Ad un attacco che già contava il forte Di Piazza, si sono aggiunti prima Della Pietra e successivamente De Luca e nella giornata di ieri il presidente del Trapani Antonini ha di fatto ufficializzato il passaggio dai granata al Pompei anche di Balla, dodici reti nella passata stagione e tra i calciatori decisivi per la promozione in serie C.