Serie D: Castrovillari ancora più giù dopo la penalizzazione. La nuova classifica

E' stato inibito per quattro mesi il presidente Nicola Mazzuca

E’ arrivata la decisione del Tribunale Federale: il Castrovillari deve scontare un punto di penalizzazione in campionato nella stagione corrente. I motivi sono legati ai mancati pagamenti all’ex allenatore dei rossoneri, Carmine Pugliese. Inoltre è stato inibito per quattro mesi il presidente Nicola Mazzuca. Il Castrovillari, già ultimo in classifica, scende a due punti rispetto ai tre invece conquistati sul campo grazie a tre pareggi.

Il comunicato

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Castrovillari Calcio la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 8 novembre 2023“.

