Enna-Reggina: come e dove vedere la partita

Vincere. Non esiste altro modo per continuare la scalata verso la parte più alta della classifica. Il turno di domenica scorsa è stato favorevole alla Reggina dopo il faticoso successo con il Licata e i concomitanti passi falsi di Siracusa e Scafatese. Non è una trasferta agevole quella di Enna e queste prime sette giornate di campionato hanno evidenziato difficoltà per tutti e contro tutti. Pergolizzi avrà nuovamente a disposizione Ba, indisponibili invece Rajkovic, Giuliodori e probabilmente Vesprini.

Come e dove vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.