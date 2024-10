Enna-Reggina: la probabile formazione amaranto

Ha certamente lasciato una buona impressione quel primo tempo con il Licata e quella disposizione tattica che da tempo in tanti si reclama. Tutto da rivedere invece il secondo e la confusione che si è generata rispetto alle decisioni di modificare il modulo più volte e il rischio di subire un beffardo pareggio. L’infrasettimanale di Enna è un’altra battaglia da vincere.

Questo campionato dopo sette giornate ha messo in evidenza un grande equilibrio e quindi ogni gara diventa passaggio importante, così come lo è quello del pomeriggio per la Reggina. Mister Pergolizzi potrebbe orientarsi verso la conferma del 4-3-3 con qualche interprete diverso in virtù del rientro di Ba dalla squalifica, l’infortunio di Vesprini e lo spostamento di qualche elemento.

La probabile formazione

REGGINA: Lazar (2004); Bonacchi, Adejo, Girasole, Cham (2005); Forciniti (2006), Salandria, Ba; Ragusa, Barranco, Porcino. All. Pergolizzi