Locri, il nuovo reparto di Oncologia intitolato al dottor Giovanni Condemi

“Il nuovo reparto di Oncologia non è solo un progresso infrastrutturale, ma un traguardo umano: offre ai malati oncologici e alle loro famiglie non solo cure di alta qualità ma anche un punto di riferimento che dà speranza e fiducia. Questo risultato è stato reso possibile dalla generosità e dalla determinazione della comunità, di uno sforzo collettivo che ha coinvolto anche associazioni e istituzioni. Proprio tra queste persone che hanno iniziato questa lunga, difficile, coinvolgente e solidale corsa verso un sogno divenuto realtà, c’è il dottor Giovanni Condemi, primario dell’Uoc di Oncologia, che nel pieno delle sue funzioni è prematuramente scomparso lasciando un vuoto incolmabile”.

Lo ha detto l’assessore al Lavoro e Formazione professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, intervenendo all’intitolazione del nuovo reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri al primario Condemi, promotore del progetto Nole, Nuova Oncologia Locri Epizefiri, nato anche grazie al determinante supporto dall’Associazione Angela Serra.

“Il progetto Nole – ha proseguito l’assessore Calabrese – ha raccolto il senso e la volontà del comune sentire di tutta la collettività ospedaliera e locrese, accolto dalla Regione grazie alla sensibilità del presidente Roberto Occhiuto, e dalla direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia. È un progetto che incarna i valori di solidarietà e impegno condiviso, dimostrando come la collaborazione possa trasformare un sogno ambizioso in una realtà concreta. Il nuovo reparto rappresenta un simbolo di rinascita per il sistema sanitario calabrese, dimostrando come sia importante investire in servizi sanitari di eccellenza, soprattutto in territori spesso marginalizzati.”

La Regione sta investendo molto per la sanità della Locride, la Giunta nel 2023 ha stanziato nell’assestamento di bilancio 500 mila euro per il completamento di questo progetto, e sono stati individuati 46 milioni di euro per l’ospedale spoke.

“Tutto questo lo dobbiamo ai cittadini del territorio, lo dobbiamo a Giovanni Condemi che con la sua caparbietà, la premurosa professionalità e sensibilità verso i suoi pazienti ha consentito il raggiungimento di questo traguardo: ci ha creduto, ha sostenuto molte battaglie, non si è mai tirato indietro perché questo sogno potesse divenire realtà. Per il suo sacrificio, per l’amore e premura verso i suoi pazienti, per la determinazione e il coraggio, adesso che non è più tra noi, l’unico modo per potergli dire grazie è dedicare a lui il reparto con l’intitolazione in sua memoria.”