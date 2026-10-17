Serie D, Nissa-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
A Caltanissetta la squadra sarà seguita da un buon numero di tifosi
17 Ottobre 2026 - 21:54 | Redazione
A Caltanissetta ci saranno molti tifosi della Reggina pronti come sempre a sostenere la squadra amaranto. Tutti gli altri la seguiranno da lontano, speranzosi che le ultime due gare si possano mettere subito alle spalle. Come si può vedere il match degli amaranto:
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
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In streaming su www.reggiotv.it e on demand
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