Serie D: la Nuova Igea ha scelto il nuovo allenatore. Il comunicato della società

“Nuova Igea Virtus comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Giacomo Modica, il quale assume la direzione delle attività agonistiche a partire dalla giornata odierna per il prosieguo del campionato di Serie D.

L’allenatore siciliano vanta un percorso professionale di rilievo nel panorama calcistico nazionale ed estero, caratterizzato da una solida filosofia tattica improntata al calcio offensivo e all’utilizzo del modulo 4-3-3. Questa identità calcistica affonda le radici nel profondo legame con il suo storico mentore Zdeněk Zeman, di cui Modica è stato prima calciatore ai tempi del Licata e, successivamente, fedele vice-allenatore e collaboratore tecnico, seguendolo su panchine di primissimo piano quali Fenerbahçe, Napoli, Salernitana, Avellino, Cagliari e Roma. Una volta intrapresa la carriera da capo allenatore in solitaria, si è imposto come specialista della Serie C e della Serie D italiana guidando numerose formazioni, tra cui Cosenza, Melfi, Celano, Lecco e L’Aquila, e legando il suo nome in modo particolare a piazze importanti come la Cavese, la Vibonese e soprattutto l’Acr Messina. Nella stagione 2025-2026 ha vissuto la sua esperienza internazionale più prestigiosa sulla panchina dei maltesi dell’Hamrun Spartans, dove ha scritto la storia del club conquistando per la prima volta una storica qualificazione alla fase finale di Conference League.

Il nuovo allenatore dirigerà nelle prossime ore la sua prima sessione di allenamento e sarà presentato formalmente ai media e alla tifoseria nei tempi e nei modi che verranno indicati con una successiva nota istituzionale. Per quanto riguarda la composizione dei quadri tecnici, l’organigramma sportivo si arricchirà contestualmente con l’ingresso di Vincenzo Modica, fratello del capo allenatore, che integrerà lo staff nel ruolo di vice-allenatore della Prima squadra”.

fonte foto: Nuova Igea Virtus