Serie D: gli orari della stagione, le date di inizio e fine campionato e Coppa

Le squadre lavorano intensamente in questo periodo di preparazione per farsi trovare pronte all’inizio della nuova stagione. Si è in piena fase di mercato e quindi si va alla ricerca dei profili ritenuti ideali e funzionali al progetto tecnico, ovviamente con ambizioni diverse. Per tutti, invece, è uguale la data di partenza della nuova serie D:

Orari di gioco

Dall’8 settembre alle ore 15.30, dal 27 ottobre alle ore 14.30, dal 19 gennaio alle ore 15, dal 30 marzo alle ore 16, dal 20 aprile alle ore 16.30.

Leggi anche

Calendario Serie D

Campionato Nazionale Serie D: inizio 8 settembre 2024, termine 4 maggio 2025

Campionato Juniores Nazionale: inizio 14 settembre 2024, termine 12 aprile 2025

Coppa Italia Serie D: inizio 25 agosto 2024, termine 2 aprile.