Serie D: le date ipotizzate per la composizione dei gironi e dei calendari

Due campane nel girone della Reggina. Attesa per i nomi

C’è molta curiosità rispetto a quella che sarà la composizione dei gironi di Serie D per la stagione 2024/25. Aumentato il numero delle campane, c’è da capire dove verranno collocate tra chi ha formulato richieste specifiche e chi invece gradirebbe evitare alcuni gironi. Si attendono due compagini anche in quello I dove è presente la Reggina e i nomi ipotizzati, tra gli altri, sono certamente di squadre molto attrezzate e ambiziose come Nocerina, Scafatese o Savoia.

Entro il 30 luglio ci sarà la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che renderà noti i club facenti parte della prossima annata. Non sono previste sorprese, certe le esclusioni di Rieti, Rotonda, Monte Prodeco ed Alessandria, sostituite da quattro ripescate.

Ultimato questo passaggio, ci sarà la pubblicazione dei 9 gironi: secondo quanto riportato da seried24.com, la data presunta potrebbe essere fissata tra il 6 ed il 7 agosto. Poi la formulazione dei calendari e anche in questo caso al momento solo ipotesi. Tra il 12 e il 13 agosto.