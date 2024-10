Serie D: il S. Luca batte il Lamezia ed il Catania allunga. Risultati e classifica

Non conosce ostacoli la marcia del Catania sempre più solo in vetta alla classifica e giunto alla nona vittoria stagionale in altrettante gare giocate. Il S. Luca torna al successo battendo il Lamezia Terme del presidente Felice Saladini, sempre più lontano dalla vetta, ottima vittoria del Locri.

I risultati della giornata

Trapani – Sancataldese 0-1

Locri – Castrovillari 4-0

Cilento – Real Aversa post.

Ragusa – Acireale 2-2

S. Luca – Lamezia T. 1-0

Mariglianese – Paternò 1-3

Vibonese – Cittanovese 2-1

Catania – Città S. Agata 3-2

Licata – Canicattì 0-1

La classifica

Catania 27

Lamezia Terme 19

Vibonese 16

Real Aversa 15

Locri 15

Ragusa 14

Trapani 12

Città di S. Agata 12

Canicattì 12

Cilento 11

Castrovillari 11

Licata 11

Acireale 10

S. Luca 10

Paternò 10

Sancataldese 7

Cittanovese 4

Mariglianese 3