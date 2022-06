Chi è Felice Saladini, il giovane imprenditore nuovo proprietario della Reggina

Felice Saladini è il nuovo proprietario della Reggina. Nato a Lemezia Terme l'11 novembre del 1984, è un imprenditore italiano. Dopo l’esperienza nel mondo dei call center come operatore e manager, nel 2010 fonda Planet Group, mentre nel 2015 avvia Sales Power nel mondo Retail. Un anno dopo è uno dei protagonisti dell’espansione di Cover Store (parliamo di accessori per smartphone) e apre più di 100 negozi in Italia e 10 in Europa. Nel 2020, oltre a continuare lo sviluppo di AQR, decide di allargare gli orizzonti ad altri progetti. L'ultimo è "MeglioQuesto" un operatore italiano attivo nel settore della customer experience, specializzato in customer acquisition e customer management. In sintesi si occupa di vendita, gestione e assistenza del cliente attraverso tre canali integrati fra di loro: il canale voce, il canale human e il canale digital.

Ama lo sport e la sua prima esperienza è quella nel mondo del basket. Pur essendo a lui sconosciuto, nel giro di pochissimo entra con grande determinazione ed ambizione, riuscendo ad ottenere il primo grande risultato, portando la società dalla serie C alla B2, riuscendo a modificare anche progetti e programmazione. La grande passione per il calcio, l'ambizione di portare la squadra di calcio della sua città, Lamezia Terme, nel calcio professionistico. Investimenti importanti, giocatori di qualità ed esperienza nel primo campionato di serie D che, però, non hanno portato al risultato sperato. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, ha annunciato ai giornalisti reggini, presso il centro sportivo S. Agata, di aver acquisito il club amaranto, rilanciando subito il suo ambizioso progetto strutturale, organizzativo e tecnico.