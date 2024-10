Serie D: San Luca-Locri rinviata. Il comunicato della società

L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Luca 1961, profondamente addolorata, esprime le più sentite condoglianze alle famiglie colpite dalla recente tragedia che ha scosso la nostra comunità. In questo momento di dolore e sgomento, ci uniamo nel cordoglio più sincero e nel sostegno reciproco, con la consapevolezza che solo insieme possiamo affrontare le prove più difficili della vita.

Leggi anche

La solidarietà e l’unità sono valori fondamentali che caratterizzano la nostra Associazione, e in questo momento di lutto siamo ancor più uniti e vicini a coloro che stanno vivendo il dolore della perdita.

In segno di rispetto e in considerazione delle circostanze, la partita in programma per oggi presso il campo Corrado Alvaro con il Locri Calcio verrà rinviata e si svolgerà mercoledì 10 gennaio 2024.

Chiediamo a tutti i nostri atleti, tifosi, e membri dell’ASD San Luca 1961 di rispettare questo momento di lutto e di unirsi a noi nel ricordo delle persone che ci hanno lasciato prematuramente.

La forza della nostra comunità sportiva risiede nella solidarietà e nell’empatia, e insieme supereremo questo difficile momento, sostenendoci reciprocamente e mantenendo viva la memoria di coloro che non sono più con noi.

Ringraziamo tutti per la comprensione e la partecipazione in questo momento di dolore.

Con profondo cordoglio,

Il Presidente con

Tutti i Soci

I DIrigenti

Gli Atleti

Associazione Sportiva Dilettantistica San Luca 1961