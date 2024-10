Serie D: il Siracusa fa sul serio, altro che ridimensionamento. Si punta allo stadio nuovo

Un grande campionato e la sfortuna di trovarsi davanti una vera e propria corazzata come il Trapani. Ma la stagione del Siracusa rimane comunque di livello e le ambizioni del suo presidente Ricci, non si fermano a quanto accaduto in questa annata. Il progetto è triennale e non riguarda solo l’aspetto sportivo, così come annunciato con un comunicato ufficiale.

Progetto Stadio Siracusa

Il Siracusa, attraverso una nota ufficiale, ha ribadito le intenzioni del presidente Ricci:

“Tutte le complesse operazioni preliminari che occorrono per realizzare il nuovo stadio del Siracusa Calcio continuano. È necessario tuttavia ribadire alcuni fatti.“

Dettagli operativi

“Quella che abbiamo in testa è un’operazione da eseguire unicamente con fondi privati, per cui mi sento di ringraziare il sindaco Francesco Italia per quanto fatto sin qui e per come l’amministrazione comunale si sia resa disponibile per alcune operazioni propedeutiche di propria competenza.

Allo stesso tempo, la società che si occupa del progetto è impegnata nel completamento del business plan, che è lo strumento essenziale per dare corpo all’operazione”.

Finanziamento e Tempistiche

Abbiamo puntato sulle risorse private (come sta facendo dall’altra parte della Sicilia il mio amico Valerio Antonini ) per avere tempi certi.

) per avere tempi certi. Sarebbe stato facile presentare un rendering del progetto e accendere l’entusiasmo, ma quello è l’ultimo tassello di un’operazione più complessa che si basa invece sulla raccolta di partner imprenditoriali che diano consistenza economica a tutta l’operazione.

La circostanza che ci siano molti stadi fatiscenti (e quest’anno ne abbiamo visti parecchi) dimostra che si tratta di un’infrastruttura che richiede sforzi che in questo momento solo i privati possono garantire. E noi procediamo con la barra dritta verso l’obiettivo”.