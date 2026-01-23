La nota della Sezione AIA di Locri per la prematura scomparsa dell’AB Roberto Rispoli

Il Presidente Anselmo Scaramuzzino, il Vicepresidente Antonio Cutugno, il Consiglio direttivo e la sezione tutta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del nostro associato Roberto Rispoli.

Arbitro dal 1980, in 46 anni di tesseramento AIA Roberto Rispoli ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di arbitri locresi, contribuendo in maniera significativa alla crescita della Sezione.

Arbitro Benemerito, insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo CONI, ha ricoperto con dedizione e competenza l’incarico di Presidente Sezionale per tre mandati. Successivamente è stato componente del Comitato Regionale Arbitri.

Nel corso dell’ultima stagione sportiva ha inoltre svolto con grande abnegazione il ruolo di Componente del Settore Tecnico Nazionale AIA, incarico che rappresentava il naturale riconoscimento della sua vocazione e delle sue riconosciute competenze tecniche. Sempre vicino alla propria Sezione ha ricoperto, durante quest’anno, anche il ruolo di segretario.

Oltre al profilo tecnico, la Sezione ne ricorda il carisma, la capacità di guida e l’attenzione costante alla formazione umana e arbitrale, qualità che hanno contribuito a far crescere gli associati non solo come arbitri, ma anche come Uomini.

La Sezione AIA di Locri si stringe con rispetto e vicinanza alla famiglia e, in particolare, al figlio Giuseppe, nostro attuale associato arbitro CAN C, Vincenzo e Jacopo, ex arbitri, condividendone il dolore.