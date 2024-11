Si conclude domenica a Sinopoli la rassegna “Scavalcamontagne 2014” organizzata da Spazioteatro.

Si conclude domenica 15 giugno alle 21.00 a Sinopoli la manifestazione “Scavalcamontagne 2014 – Circuito Teatrale della Provincia di Reggio Calabria” organizzata dall’Associazione Culturale SpazioTeatro e dall’Assessorato ai Beni Culturali e Difesa della Legalità della Provincia di Reggio Calabria.L’iniziativa, nata con l’intento di raggiungere centri normalmente ai margini dei circuiti teatrali professionali, dopo le serate nei Comuni di San Roberto, Seminara, Calanna e Palmi, mette in scena l’atto conclusivo a Sinopoli, all’interno della suggestiva chiesa di S. Giovanni di Dio, struttura risalente al 1700, ben restaurata in anni recenti e priva di copertura, per una serata sotto le stelle, meteo permettendo.In questo originale sito, messo a disposizione dal Comune di Sinopoli, SpazioTeatro presenta “Spingi e respira”, scritto e interpretato da Lorenzo Praticò e diretto dallo stesso autore insieme a Gaetano Tramontana; monologo incentrato sulla passione per la bici e sul rapporto di un padre e un figlio mediato appunto dallo sport e dalla fatica.“Spingi e respira” ha rappresentato quest’anno il nucleo del progetto Scavalcamontagne 2014 e, reduce dalla replica milanese al Teatro Atir Ringhiera, animerà una serata diversa per scoprire anche una location assolutamente particolare.