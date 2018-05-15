Valim è un giovane taglialegna che vive nelle lande più sperdute del continente, lontanissimo dalla Capitale e, forse, ancor più lontano dai guai. Sta per compiere sedici anni e, nella sua vita, ha visto ben poco, ad eccezione del suo villaggio, dei suoi genitori, che sembrano nascondere qualcosa sul loro passato, e di un certo Talmir, uno strano personaggio dalla presenza un po’ sinistra, che va a far loro visita di tanto in tanto. Tutto questo, però, è destinato a cambiare per sempre. Nel destino del giovane Valim c’è qualcosa di assolutamente inimmaginabile. Presto entrerà in contatto con quello che sembra l’ultimo discendente di una stirpe quasi completamente dimenticata: i Draghi.

L’avventura di Valim e dei Draghi

Sarà l’inizio di un’avventura incredibile che condurrà il ragazzo nei luoghi più remoti del mondo, viaggiando con un’improbabile compagnia, attraverso pericoli e sfide di ogni genere. E tutto questo, mentre all’orizzonte si accendono i primi focolai di una guerra spaventosa.

L’inizio di una saga high fantasy di prim’ordine; un romanzo che tiene gli occhi incollati alle pagine, dalla prima all’ultima, e lascia una sensazione di irrequieta attesa per l’episodio successivo.

La presentazione e l’autore

Domenica 20 maggio, alle 18.00, nella sala della libreria Calliope Mondadori (Centro commerciale La Gru), Francesco Thierry Marzano presenta “La stirpe di fuoco” (Europa edizioni). Nato nel 1987, Marzano si è fin da piccolo appassionato al genere fantasy; dapprima si è avvicinato ai giochi di ruolo, iniziando a scrivere avventure e ambientazioni per molti gruppi di giocatori. Dopo aver scritto uno scenario per un videogioco, ha deciso di immergere tutta la sua fantasia nella stesura del suo primo romanzo.