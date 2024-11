Siderno, storico studio legale assume nuovi avvocati

Lo storico studio legale di Siderno assume avvocati specializzati in diritto civile e penale. Posizione stabile in un contesto prestigioso

Lo storico studio legale di Siderno, con una consolidata esperienza di oltre quarant’anni, apre le porte a nuovi talenti. La prestigiosa realtà, nota per il suo impegno e e per la competenza nel campo del diritto, è alla ricerca di avvocati specializzati sia in diritto civile che penale.

Un’opportunità professionale

Un’opportunità unica per coloro che desiderano inserirsi in un contesto legale di alto livello e intraprendere un percorso professionale stabile e gratificante. Lo studio offre una posizione che permette di crescere e acquisire esperienza all’interno di un ambiente rinomato e stimolante.

Offerta lavorativa: i contatti

Per candidarsi o per avere maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 338.5060666