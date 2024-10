La squadra di Sky Sport a Cucullaro. La soddisfazione del sindaco Malara

Si sta per completare la cinque giorni di Sky ‘Calciomercato l’Originale’ a Reggio Calabria. Grandi ospiti, uno show vero anche per i non appassionati di calcio e poi l’esaltazione delle bellezze del nostro territorio con le telecamere che stanno girando in lungo e in largo la città e la provincia. A tale proposito, il noto giornalista della famosa testata sportiva, era presente a Cucullaro nella splendida struttura che sta ospitando una squadra maltese. Lo aveva annunciato il sindaco Francesco Malara in sede di conferenza stampa, mostrando ovviamente grande soddisfazione: “In questo percorso di Sky Sport, siamo molto contenti di ospitare due collegamenti da Gambarie. Uno di questi sarà dal campo di calcio di Cucullaro dove in questo momento è in ritiro una squadra di Malta. L’obiettivo è quello di valorizzare la montagna dell’Aspromonte e lo Stretto e così invitare anche le società sportive a considerare Gambarie come location ideale per i ritiri pre campionato. Quest’anno tre sono le squadre, due di Malta, e l’Academy di Segato. Ci era stato chiesto anche dalla Vibonese e dalla Reggina che avremmo ospitato volentieri se non si fossero sovrapposte le date”.

Leggi anche