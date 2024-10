Soccer Skills Evolution: l’Individual di Natale al Reggio Village

“Un Natale diverso da tutti gli altri, sotto l’albero abbiamo confezionato per voi un percorso calcistico individuale per migliorare gesti tecnici ed abilità“.

La nostra offerta

Migliora le tue abilità, i gesti tecnici, gli elementi individuali in fase di possesso e non, attraverso un elevato impegno motorio e sviluppo del pensiero tattico.

Forniamo una formazione in un ambiente positivo e sicuro, promuovendo valori come la disciplina, la determinazione e il lavoro di squadra.

Istruttori qualificati e dedicati

Mister Tonino Martino: Ex Giocatore di Serie A. Qualifica Uefa D

Mister Antonino Polimeni: Laurea Magistrale in Scienze Motorie; Mister UEFA C; Mister UEFA B calcio a 5

Le info

Quando e dove? Il 23, 27, 28, 29, 30 Dicembre ed il 2, 3, 4, 5 Gennaio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso il centro polisportivo Reggio Village di Viale Messina

Per chi? Piccoli amici: anni 2017 2018; Primi Calci: 2015 2016; Pulcini: 2013 2014; Esordienti: 2011 2012

Contatti: 3208781049; e-mail: soccerskillsevolution@gmail.com; Instagram: soccerskillsevolution; facebook: soccerskillsevolution