Sogas e Laborest insieme per rilancio aeroporto dello Stretto: Opportunità da cogliere ‘al volo’

Plauso all’iniziativa del LaborEst del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea, in settimana la firma della convenzione per la partnership.

L’Aeroporto dello Stretto è, nei fatti, l’infrastruttura di trasporto assolutamente più strategica per lo sviluppo sociale ed economico sia di Reggio Calabria sia di Messina.

La navetta tra Messina e l’aeroporto

La SO.G.A.S. S.p.A. è particolarmente concorde sul fatto che per riattrarre l’utenza messinese verso il “Tito Minniti” sia assolutamente utile e praticabile la riattivazione del servizio di bus – shuttle navetta (che ci trova d’accordo, come d’altronde già accaduto in passato!) per il collegamento diretto tra Messina e Aeroporto.

L’intervento dell’Università consentirà di perfezionare, dare vita e sostanza ad un programma strategico per il rilancio dell’aeroporto di Reggio e Messina che in effetti, a nostro parere, non può e non deve però coinvolgere solo la SOGAS SpA, bensì tutto un intero territorio metropolitano comprese le sue istituzioni, proprio a partire dagli Atenei indispensabili per realizzare un progetto che poggi su solide basi scientifiche e che preveda realmente quanto occorra per il futuro dell’aeroporto.

Per questi motivi, come Società di Gestione intendiamo questa iniziativa come una vera e propria opportunità da cogliere “al volo” per l’Aeroporto.

Gli incontri tra Sogas e LaborEst

Da tempo abbiamo già avviato un dialogo, con diversi incontri svoltisi tra il Post Holder di riferimento, Ing. Giuseppe Visicaro ed i responsabili dell’ufficio progettazione di SOGAS SPA con il prof. Francesco Calabrò, responsabile del progetto e del LaborEst (Dipartimento PAU Università Mediterranea) unitamente alla prof.ssa Lucia Della Spina. Già a partire dai prossimi giorni si sigleranno i primi accordi che porteranno a dare vita ad una vera e propria convenzione di partenariato tra la Sogas e LaborEst.Per questo motivo, siamo aperti al confronto, all’incontro ed al dialogo, per fare rete, per trarre il massimo vantaggio per l’aeroporto e per valorizzare così le diverse esperienze ed le elevate competenze specialistiche che esistono sia in ambito accademico sia in sede aeroportuale.

La Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto crede fortemente nell’iniziativa promossa dal LaborEst (Dipartimento Pau dell’Università Mediterranea) che ha dato vita nei scorsi giorni ad un esperimento in collaborazione con l’Osservatorio per la città metropolitana “Edoardo Mollica” e con Confindustria Reggio Calabria, nonché con l’omologa associazione territoriale peloritana che ha testato i tempi di percorrenza necessari per raggiungere il Tito Minniti da Messina, tramite un bus navetta, fissandoli in soli 45 minuti.

A tal proposito, come SOGAS SpA, saremo assolutamente lieti di poter far conoscere quanto già è stato fatto in questi anni dal Gestore, per fare il punto su quanto è già previsto e su quanto si potrà realizzare. Infatti, siamo apertissimi al confronto ed all’incontro, per concretizzare questa interessantissima forma di partnership, ad esempio, tramite il lavoro dei nostri ingegneri trasportisti dell’Area Progettazione che siamo sicuri sapranno fornire un interessantissimo contributo a quanto fin qui già analizzato, studiato e prodotto in termini di studio da parte del LaborEst (Dipartimento PAU Università Mediterranea).