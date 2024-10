L’innovativa SPA “instagrammabile” a Reggio Calabria è Utopia Wellness & Party

Sapevi che puoi organizzare il tuo Spa Party? Da Utopia hai la possibilità di riservare l'intera location per te e per i tuoi ospiti

Se sei alla ricerca di novità a Reggio Calabria, Utopia non può lasciarti indifferente.

Utopia Wellness & Party può avere infinite forme, ma è il benessere, fisico e mentale, il fulcro di tutta l’offerta di servizi, perché nei tempi moderni in cui viviamo, anche il divertimento è linfa essenziale per riuscire a stare bene con sé stessi e con gli altri, ed il concetto su cui si basa questa SPA si sposa perfettamente con i desideri di tutte le persone.

Non è solo la location ad essere fuori dai canoni, anche l’ideale di base è differente rispetto ad un classico centro benessere, infatti tutti i servizi offerti sono interconnessi e legati tra loro da una profonda dedizione alla persona, ponendo le condizioni ideali al relax ed alla convivialità nella massima riservatezza in un ambiente unico e frizzante.

Utopia Wellness & Party ha dato vita a un Centro benessere a Reggio Calabria rivoluzionario, dinamico e versatile, vicino alle moderne esigenze delle persone.

Questo centro benessere, come detto, coccola i propri clienti grazie ad una formula pionieristica e grazie anche ad un fantastico staff.

Dalla titolare a tutto il personale che ci lavora, sono tutte persone giovani, dinamiche e molto attente a tutto ciò che è attuale.

Ed è anche per questo che Utopia Wellness & Party prende l’appellativo di “instagrammabile”, e ciò vuol dire che al suo interno ogni zona è pensata per essere un perfetto set fotografico per le proprie foto da postare sui social!

Perché Utopia è un centro benessere innovativo?

Utopia ha l’obbiettivo di donare un valore aggiunto nella vita di ognuno di noi grazie ad un concetto innovativo di relax e benessere, che si sposa alla perfezione all’interno della sua location di 200 mQ.

Entrando in Utopia Wellness & Party donerai al tuo corpo un’esperienza di relax completa, esclusiva ed altamente rilassante nella più totale privacy, sia che tu sia da solo, in coppia o in gruppo.

I servizi presenti all’interno della struttura sono diversi ed unici nella loro fruizione, come la vasca idromassaggio con una capienza massima di 6 persone, la doccia emozionale dove potrai far accarezzare il tuo corpo dai getti di acqua calda e fredda per intensi momenti di benessere fisico, la sauna, che favorisce il rilassamento psicofisico, il bagno turco per combattere lo stress e la tensione e le poltrone massaggianti a gravità zero per godere di un benefico effetto su tutto il corpo.

Oltre tutto ciò, si può godere anche di rilassanti massaggi effettuati dai professionisti altamente qualificati presenti nella struttura.

I massaggi sono diffusissimi in ogni centro benessere, ma presso Utopia l’estrema competenza delle persone che ci lavorano all’interno contribuisce sensibilmente a far vivere un’esperienza unica.

Ma Utopia Wellness & Party non è solo un posto dove rilassarsi.

Questo centro infatti mette a disposizione di tutti i propri clienti anche un maxischermo con console dove poter giocare ai videogiochi di ultima generazione, guardare un film oppure riprodurre un video personalizzato per un evento particolare.

È anche presente un’area relax dove guastare un aperitivo, bere una tisana oppure semplicemente socializzare.

Ed infine, non potrebbe mancare l’angolo bar nel quale è disponibile una ricca offerta di vino, prosecco e birre di nicchia.

Questo mix all’avanguardia di benessere, relax e divertimento puoi trovarlo solamente da Utopia!

Tra l’altro, durante la durata del percorso benessere, dolci, snack popcorn e tisane sono sempre offerti, il tutto accompagnato da una rilassante musica di sottofondo!

Utopia Wellness & Party è il luogo ideale per i tuoi Spa Party

Sapevi che puoi organizzare il tuo Spa Party a Reggio Calabria nella splendida location di Utopia Wellness e Party?

Da Utopia puoi sviluppare ed organizzare un evento unico e personalizzato usufruendo in esclusiva dell’intera location, riservata per te e per i tuoi ospiti per tutta la durata del tuo evento.

Addii al nubilato, addii al celibato, feste di laurea, feste di compleanno ed ogni altro tipo di party.

Grazie allo staff qualificato potrai dar vita al tuo evento esattamente come lo desideri, senza lasciare nulla al caso.

Ma cos’è uno Spa Party?

Uno Spa Party è, in sintesi, una festa organizzata all’interno di una spa dove tutti gli invitati possono godere dei servizi esclusivi che solamente un centro benessere come Utopia può offrire.

Puoi anche selezionare i servizi specifici che desideri avere per il tuo evento, gli addobbi, la musica ed il beverage per far si che il tuo party sia perfetto, come lo vuoi tu.

Cosa c’è di meglio di una festa nella quale, oltre a divertirti, ti rilassi e ti prendi cura del tuo corpo?

Nulla ovviamente, e da Utopia Wellness & Party, tutto ciò è consuetudine!

Solitamente i Centri Benessere non offrono questo tipo di esperienza, ed è per questo che Utopia è la rivoluzione del Centro Benessere a Reggio Calabria.

Un party all’interno di Utopia ti offre opzioni e vantaggi che potresti non essere in grado di trovare in nessun altro centro Benessere.

E poi, come già detto, tutto è gestito ed organizzato con il supporto dello staff, dal momento che puoi concentrarti sui tuoi ospiti, non devi preoccuparti dei dettagli dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento.

Oltre a ciò, Utopia pensa anche ai più piccoli.

Puoi anche organizzare un Kids Spa Party per i tuoi bambini!

Possono partecipare un massimo di 12 bambini che all’interno di Utopia troveranno trattamenti idonei a loro e saranno supervisionati da due tutor specializzati.

Utopia Wellness & Party ha tutto per il tuo benessere

Troverai Utopia in via Zona Industriale 1 Contrada Armacà I°piano, a Pentimele.

Per scoprire tutti i servizi ti invitiamo a visitare il sito ufficiale www.utopiarc.com ed i social: Instagram e Facebook.