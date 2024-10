Le società sportive reggine insieme per la donazione del sangue – FOTO

Lo sport a Reggio Calabria vive un momento esaltante, soprattutto in chiave di posizionamento nei rispettivi prossimi campionati della società: la Reggina ha raggiunto la serie B, lo stesso vale per la Pallacanestro Viola per quanto riguarda il basket e per rimanere in tema di palla a spicchi, la BIC Farmacia Pellicanò affronterà la serie A ed altrettanto importante la realtà dell’A.S.D. Gallico Catona F.C che si è saputa ritagliare un ottimo spazio nella categoria di appartenenza.

Cosa ci fanno gli addetti ai lavori delle rispettive società nel piazzale della Stazione Lido tutti insieme? Il comune denominatore è stato la donazione del sangue. Ha avuto, infatti, grande successo l’iniziativa ‘Jetta sangu’ fortemente voluta da AVIS e dell’associazione BCM (Bottega Cultura e Metapolitica).

Una volta ancora si è dimostrato come lo sport può essere da forte traino per la città sotto tutti i punti di vista, a partire da quello sociale.