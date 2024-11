Sporting Reggio – Antica Abazia, pareggio a reti inviolate

di Nicolino D’Ascoli. Quando mancano tre giornate alla fine del campionato di calcio a 11 UISP sembra essere messa in discussione solo la prima posizione in classifica, dove S. Rocco Puzzi e Antica Abazia giornata dopo giornata rimangono sempre li distanti solo di un punto a favore dei primi. Sembra ormai chiaro che resteranno fuori dai playoff S. Elia Ravagnese, CS Giare, ASD Sbarre e Nuova Amatoriale Bovese. Per le altre partecipanti c’è solo da definire la posizione di arrivo. Nell’ultima giornata il CS Giare ha superato fuori casa l’ ASD Sbarre per 2 a 1 in un confronto fra le ultime due della classe. Ottima invece la Soluzione 04 che sbanca Ravagnese (2-3) e mette praticamente fuori da ogni discorso la squadra di Bruciafreddo e consolida la sua partecipazione ai playoff. Vittoria in esterna anche per la Costa Viola contro la Nuova Amatoriale Bovese e terzo posto ben saldo. In attesa del big match di questa sera fra Ludos Vecchia Miniera e S. Rocco Puzzi, l’ Antica Abazia non va oltre lo 0-0 fuori casa contro lo Sporting Reggio.Sporting Reggio – Antica Abazia : 0 – 0 . Pareggio a reti inviolate fra la capolista e la squadra che forse ha più deluso in questo campionato in termini di classifica. Sotto l’intensa pioggia di ieri sera era quasi impensabile vedere una partita di calcio, invece le due compagini hanno dato spettacolo infuocando il match quasi ad ogni azione. Abbastanza chiaro il gioco di mister Mangano, palla a terra e tagli verticali a favore del velocista Melanie schierato punta centrale, con ai lati Massara e Lembo. Abbastanza scontata anche la trama di gioco degli ospiti, palla lunga verso l’attaccante e sponde a favore degli inserimenti esterni. Antica Abazia che recrimina sin da subito con l’arbitro, o meglio con l’assistente, per alcuni fuorigioco fischiati e a parer loro inesistenti, in particolar modo quando si vedono annullato un gol. Padroni di casa invece che non pensano alle parole e rimangono concentrati sul pezzo, ma nel primo tempo centrano poco o niente la porta.Secondo tempo che si apre con maggiore vigore da parte di entrambe le squadre che cercano la vittoria in tutti i modi, ma ad avere la peggio è lo Sporting Reggio dapprima con Merenda che in sforbiciata cicca il pallone del possibile vantaggio, poi clamorosamente con Ceruti che a tu per tu piazza un tiro debole con l’esterno del piede, facile preda per l’estremo difensore in maglia nera ed infine con Mazzei che sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trova la porta sparando alto, davvero tanta sfortuna. Padroni di casa vicinissimi al gol solo in una occasione, tra l’altro poco trasparente, quando l’attaccante da una rimessa laterale si dimentica di restituire palla agli avversari (che avevano calciato fuori per interrompere il gioco causa infortunio di un calciatore reggino) e per poco non trova la rete del vantaggio. Episodio comunque subito chiarito. Qualche altra potenziale occasione offensiva si è poi verificata per l’ Abazia che non è riuscita a finalizzare.Il commento. Da segnalare qualche episodio poco garbato a fine gara fra i giocatori delle due squadre che hanno impiegato qualche minuto prima di chiarirsi definitivamente. Episodio da segnalare perché sempre più il calcio, soprattutto a livello locale, deve rimanere sport giocato e momento di aggregazione sociale e sportiva fra ragazzi che hanno voglia di divertirsi con un sano agonismo e con sane ambizioni. E’ deplorevole assistere a discussioni fuori luogo nel post partita. Detto ciò all’Antica Abazia non rimane che attendere l’esito della gara Ludos – Puzzi ed allo Sporting Reggio non rimane che rimboccarsi ancora di più le maniche e tentare di piazzarsi più in alto possibile in classifica. Non resta che aspettare gli scontri diretti delle prossime settimane.