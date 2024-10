Arghillà continua il suo percorso di rinascita con il progetto ‘Sportivamente insieme’ – FOTO

“Questo progetto è la conferma che la battaglia in favore di Arghillà è più viva che mai, non abbassiamo la guardia. E’ una sfida che bisogna combattere tutti insieme, ognuno per la propria parte, assumendosi ognuno un pezzettino di responsabilità. Si tratta di un percorso che svolgiamo settimanalmente in Prefettura, all’interno di focus specifici, insieme al prefetto, forze dell’ordine, lo facciamo con una programmazione che da anni l’Amministrazione sta portando avanti per sottrarre spazi di incuria e illegalità, e restituirli ad un utilizzo sociale, sportivo e culturale per il quartiere. Sono molte le iniziative avviate in questi anni, non ultima anche la programmazione di 15 milioni di intervento a valere sui Pinqua, dei fondi del Pnrr, per le infrastrutture primarie, spazi relativi alle famiglie, allo sport, tempo libero. Tutti elementi che contribuiscono a creare e consolidare una comunità”.