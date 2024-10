Piccolo squalo nuota fra i bagnanti di una spiaggia reggina – VIDEO

Non è poi così difficile, ormai, vederli nuotare nelle acque dello Stretto. Gli squali pur non essendo esattamente “comuni” alle sponde di Reggio Calabria e Messina, fanno spesso la loro comparsa non solo in alto mare, ma anche sulle nostre spiagge.

Uno squalo è stato, infatti, avvistato da alcuni bagnanti presso l’Ulivarella di Palmi. Tra un pizzico di paura e la curiosità di osservarlo più da vicino tanti presenti sulla spiaggia sono accorsi sulla riva per ammirarlo.

