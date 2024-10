Tra riconferme e nuovi arrivi, si amplia lo staff tecnico della Volley Reghion

Con l’imminente inizio della stagione, la società bianco blu annuncia il nuovo preparatore atletico Riccardo Costa e il nuovo aiuto allenatore Francesco Latella e la riconferma dell’aiuto allenatore della stagione passata Alessio Aloise. Proprio quest’ultimo, reduce dalla promozione in B1, ha commentato così la sua riconferma:

“Vorrei innanzitutto ringraziare la società per avermi nuovamente dato la possibilità di poter collaborare con essa dopo la fantastica stagione passata, nel corso della quale mi sono trovato davvero bene sia dal punto di vista societario che della squadra, e spero che questa stagione potrà essere più tranquilla e portata a termine dopo le problematiche che tutti abbiamo avuto nel mondo sportivo.”

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, ecco le parole dell’altro aiuto allenatore Francesco Latella, giovane con già qualche esperienza nell’ambito volley, con il ruolo di preparatore atletico, oltre che di aiuto allenatore alla Saverio Macheda nella stagione passata: “Per la stagione che ci aspetta sono molto contento e allo stesso tempo un po’ ansioso per l’importante impegno che ho preso con la società. Sono molto fiducioso del progetto e soddisfatto della serietà con cui mi sono stati presentati le ambizioni della squadra. Inoltre vorrei ringraziare la società e lo staff che mi ha scelto poiché hanno apprezzato il mio impegno e la mia serietà e mi hanno ritenuto pronto per questa esperienza.”

Ultimo, ma non meno importante, il nuovo preparatore atletico Riccardo Costa.

Preparatore, con il basket come passione, ha avuto esperienze in campionati nazionali oltre che nelle minors regionali e da quest’anno inizierà la sua avventura nel mondo della pallavolo, nel quale la volley Reghion non ha dubbi che lavorerà ad alti livelli come ha sempre fatto sia in campo che nella vita.