Crea statue di cani sul Corso Garibaldi: l’artista della sabbia arriva a Reggio Calabria – FOTO

In tanti hanno già sentito parlare di questo tipo di arte e tanti altri l’hanno già osservata in giro per l’Italia. Milano, Bologna, Ravenna, Piacenza, Sanremo la lista della città in cui è stata vista sembra veramente infinita.

E’ l’arte della sabbia ed i maestri sono giovani rumeni armati di un telo rosso, un sacco, spatole e pennelli.

Con questi pochi e semplici strumenti George si è ritagliato un angolino nella centralissima piazza che ospita la Chiesa degli Artisti sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria ed ha cominciato a creare.

I soggetti preferiti da questo tipo di artisti sono i nostri fedeli amici a quattro zampe: i cani. Sembra quasi impossibile ma grazie ad un sapiente utilizzo della sabbia George in poco tempo da vita ad un animale che sembra quasi vivo.