“Stella per una notte”: a Reggio Calabria inaugura lo showroom Mercedes e Smart F3motors

di Laura Maria Tavella – Il Gruppo Caselli dopo il grande successo dell’inaugurazione BMW e Mini dello scorso 16 dicembre inaugurerà venerdì 3 marzo lo showroom di Reggio Calabria in Via Vecchia Provinciale, 63 dedicato alla vendita, assistenza e ricambi Mercedez Benz e smart.

Per l’occasione, la famiglia Caselli, già attiva a Messina e provincia da diversi anni con molti marchi premium, ha il piacere di festeggiare un altro traguardo raggiunto nella loro storia legata ai motori, e da sempre sinonimo di esperienza, qualità e affidabilità.

La F3motors, dunque, è felice di condividere con Clienti e Ospiti l’inaugurazione dei nuovi saloni dedicati a Mercedes Benz e smart con un evento premium unico, nuovo e di altissimo livello.

L’evento sarà una grande festa, dedicata al cinema dal nome “Stella per una notte”.

Un gran galà sul tema “cinema” che richiama al simbolo della “stella”, elemento distintivo del brand di Stoccarda, considerato che Mercedes Benz spesso è stata scelta come l’automobile simbolo dei più grandi successi cinematografici.

L’evento,oltre ai tanti contenuti artistici che sorprenderanno gli Ospiti dalle ore 20,30, sarà anche una serata di intrattenimento e spettacolo, con il food & beverage curato nei minimi dettagli dal Casale Tramontana 1980: in anteprima esclusiva verrà presentata in Italia la Smart for food, con uno spettacolo di show-cooking della cucina pop “D’O” dello chef Davide Oldani.

A condurre la serata sarà la bellissima presentatrice calabrese Roberta Morise, volto noto e conduttrice del programma “Easy Driver” di Rai 1, con special guest l’attore Nicolas Vaporidis, che festeggeranno con il pubblico reggino un altro capitolo importante della storia della famiglia Caselli e di F3 Motors.

L’evento si concluderà con un party “smart” con inizio dalle ore 23.00, con la partecipazione del dj Antonio Venanzi.

L’esclusività dell’evento prevede l’ingresso gratuito con invito ufficiale F3 Motors.