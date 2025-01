A Reggio l’ultimo saluto a Stellario Baccellieri. Aldo Sacchetti: ‘Presto un’opera dedicata a lui’

Addio al noto artista reggino Stellario Baccellieri, famoso come il pittore dell’antico Caffè Greco di Via Condotti a Roma, ma anche del Caffè Florian di Venezia.

Amato e ricercato dai suoi tanti estimatori, nella sua invidiabile carriera ha ritratto Federico Fellini, Giulietta Masina, Valentina Cortese, Liz Taylor e Gina Lollobrigida, incontrando personalità del calibro di Sandro Pertini, i reali di Svezia, Carlo d’Inghilterra e Lady Diana.

Erano gli anni ’70 quando il percorso artistico di Stellario Baccellieri si concretizzava con l’ingresso allo storico e prestigioso Caffè Greco di via Condotti a Roma.

Pittore da sempre, Stellario negli anni giovanili ha dipinto la Calabria, il paesaggio e la sua gente.

Dal 1976, trasferitosi a Roma ha rinnovato la sua pittura. E’ considerato ovunque come il pittore dei caffè letterari e artistici, dal Greco di Roma al Florian di Venezia, al bar del Posta di Cortina, al bar Testa di Albisola Mare, al Pedrocchi di Padova e così via.

Oggi si sono tenuti in riva allo Stretto i funerali di Baccellieri, in queste ore ricordato da istituzioni, artisti e anche semplici cittadini ammaliati dalla sua arte.

Tra i presenti al funerale anche l’artista reggino Aldo Sacchetti, illustratore e pittore, come Baccellieri anche lui trapiantato a Roma.

Ai microfoni di CityNow il suo ricordo.

“Spesso capitava di incontrarsi nella Capitale, di recente abbiamo anche bevuto un the insieme. Lui mi fece i complimenti anni fa per una mia opera, qualcuno di recente ha affermato che io sono il suo erede.

Per me sarebbe un onore, spero di poter rappresentare anche in piccolo quello che è stato il suo percorso. Presto concluderò un’opera dedicata alla sua arte”, le parole di Sacchetti.