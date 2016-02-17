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Stop della Viola nel turno infrasettimanale

Gara equilibrata per due quarti, poi l'allungo dei padroni di casa: il tabellino della sfida e la prossima partita al PalaCalafiore contro Trapani

17 Febbraio 2016 - 20:07 | di Domenico Suraci

La Bermé Viola Reggio Calabria, squadra di basket neroarancio

Terzo stop consecutivo per la Bermé Viola Reggio Calabria, che nel turno infrasettimanale esce sconfitta in casa dell’Acea Roma al termine di una gara per gran parte equilibrata. Le due squadre, per i primi due quarti, si inseguono punto dopo punto, poi i padroni di casa riescono ad accumulare un vantaggio di + 7 e a portarlo fino alla fine della gara. I neroarancio restano fermi a quota 16 in classifica. Domenica prossima, al Pala Calafiore sarà di scena Trapani (palla a due alle ore 18).

TABELLINO

ACEA ROMA-BERME’VIOLA REGGIO CALABRIA 80-73 (12-15; 34-33; 61-53; 80-73)

Acea Roma: Olasewere 28, Meini 2, Maresca 11, Callahan 18, Voskuil 9, Flamini 2, Leonzio 3, Benetti 1, Casagrande, Bonfiglio 6. Coach: A. Caja

Berme’ Viola Reggio Calabria: Lupusor 9, Adegboye 15, Rullo 8, Brackins 26, Dobbins 15, Costa, Mordente, Pandolfi, Sindoni, Crosariol. Coach: F. Frates

Arbitri: Terranova, Tirozzi, Pilati

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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