Stop della Viola nel turno infrasettimanale
Gara equilibrata per due quarti, poi l'allungo dei padroni di casa: il tabellino della sfida e la prossima partita al PalaCalafiore contro Trapani
17 Febbraio 2016 - 20:07 | di Domenico Suraci
Terzo stop consecutivo per la Bermé Viola Reggio Calabria, che nel turno infrasettimanale esce sconfitta in casa dell’Acea Roma al termine di una gara per gran parte equilibrata. Le due squadre, per i primi due quarti, si inseguono punto dopo punto, poi i padroni di casa riescono ad accumulare un vantaggio di + 7 e a portarlo fino alla fine della gara. I neroarancio restano fermi a quota 16 in classifica. Domenica prossima, al Pala Calafiore sarà di scena Trapani (palla a due alle ore 18).
TABELLINO
ACEA ROMA-BERME’VIOLA REGGIO CALABRIA 80-73 (12-15; 34-33; 61-53; 80-73)
Acea Roma: Olasewere 28, Meini 2, Maresca 11, Callahan 18, Voskuil 9, Flamini 2, Leonzio 3, Benetti 1, Casagrande, Bonfiglio 6. Coach: A. Caja
Berme’ Viola Reggio Calabria: Lupusor 9, Adegboye 15, Rullo 8, Brackins 26, Dobbins 15, Costa, Mordente, Pandolfi, Sindoni, Crosariol. Coach: F. Frates
Arbitri: Terranova, Tirozzi, Pilati
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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