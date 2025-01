Riapre lo Store della Reggina e quindi la possibilità per i tifosi di poter acquistare tutto quello che è collegabile al mondo amaranto in termini di maglie, felpe, cappellini, accessori. Il patron Ballarino: “Ogni tappa di avvicinamento a qualcosa di significativo è importante. Era una promessa fatta a giugno e per una serie di motivi non si è potuto fare prima tanto è vero che già da alcuni mesi lo Store era preso in affitto. Adesso raggiungiamo un altro obiettivo, piccoli passi per arrivare fino a dove il nostro cuore vuole.

Sappiamo cosa vuole dire per i tifosi la Reggina e per questo me ne hanno fatto anche innamorare. Sarò il primo ad acquistare qualcosa. Mi auguro che in questo modo si possa stare ancora più vicini al popolo amaranto”.