Sudtirol-Reggina: Inzaghi punta un’altra promozione ma i bookie premiano Bisoli

Venerdì 26 maggio prenderanno il via i Playoff di Serie B. Il primo turno vedrà protagoniste Sudtirol e Reggina, qualificatesi dopo il piazzamento finale in sesta e settima posizione. I due precedenti di campionato sono equilibrati: successo della Reggina all’andata e successo dei tirolesi al ritorno, entrambi tra le mura di casa. Gli otto punti di differenza e la trasferta della squadra di Inzaghi orientano gli analisti di Newgioco e Betflag verso un successo del Sudtirol: la vittoria dei padroni di casa si gioca a 2,48 contro un successo dei calabresi che oscilla tra 3,10 e 3,15. Nel mezzo, il pareggio è proposto a 2,96. Gli esperti si aspettano una partita di attesa, in cui le due squadre cercheranno l’affondo decisivo senza scoprirsi troppo: l’Under 2.5 prevale a quota 1,52 mentre l’Over 2.5 paga 2,45 volte la posta. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna c’è l’1-1, che porterebbe la partita ai supplementari e si gioca a 5,25, segue l’1-0 dei tirolesi, visto a 5,95, mentre lo 0-0 paga 6,35 volte la posta.

GF/Agipro