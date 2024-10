Sushi & Cocktail: la fusion vincente di RARE a Reggio Calabria – FOTO

Il “food pairing” arriva a Reggio Calabria e lo fa grazie a RARE Sushi & Cocktail.

Il fenomeno, ormai largamente diffuso sia all’estero che in Italia, di abbinare food e drink, sbarca anche nella città dello Stretto grazie al ristorante del centro storico che, sin dalla sua apertura, ha puntato al palato ed alle papille gustative degli avventori.

Un abbinamento vincente, ma al tempo stesso inedito, a volte forse anche impensabile è ciò che giorno dopo giorno conduce i reggini da RARE che è, a tutti gli effetti, molto più di un semplice locale di sushi.

RARE Sushi & Cocktail

“Meraviglia per gli occhi, delizia per il palato” questo il motto che contraddistingue l’attività che, in questi mesi, si è fatta largo nel panorama reggino guadagnandosi un posto di tutto il rispetto, insieme al favore degli appassionati del settore.

RARE nasce in un punto strategico, nel cuore della città di Reggio Calabria, proprio dietro Villa Zerbi. Una piccola oasi di pace che racchiude un’attività tutta da scoprire.

“Da noi non sai mai ciò che ti aspetta – ha spiegato Giovanni De Marco, titolare del locale a CityNow. È un po’ come una scommessa, un esperimento. Ciò che puoi fare è chiudere gli occhi e convogliare tutti i sensi nell’esperienza culinaria del momento”.

È forse questo il tratto distintivo più marcato di RARE, l’imprevedibilità degli abbinamenti attentamente studiati, selezionati e poi uniti da chef e barman. Il food pairing proposto dal ristorante del giovane imprenditore reggino si basa sul percepito sensoriale di ogni cliente che, comodamente seduto al tavolo, gusta il piatto scelto accompagnato da un bicchiere (cocktail o vino che sia) che è stato proposto assolutamente non a caso.

Aperto a cena ma non solo.

“Gli eleganti ambienti del locale – ha detto ancora Giovanni – sono a disposizione dei nostri clienti anche per trascorrere un rilassante after dinner dedicato unicamente al beverage, ma anche per eventi privati come compleanni e lauree”.

L’origine del nome

Di particolare RARE non ha solo il modo di fare cucina e proporre cocktail in abbinamento, ma anche il nome. Nato da un’intuizione dell’imprenditore che ha voluto stabilire un’identità ben precisa per la sua nuova avventura.

“Rare è inteso ovviamente come aggettivo – ha spiegato Giovanni – è ciò a cui immediatamente va la nostra mente, ciò che conosciamo. Il nostro riferimento, però, va anche al “rare” internazionale, quello che indica la classica “cottura media” degli americani per la carne, per intenderci cotta fuori e cruda dentro. Il nome, dunque, rappresenta la doppia anima del locale: legato al territorio, ma con uno sguardo al mondo, a ciò che sta al di là dei confini”.

La forza del locale del centro sta anche nel team di professionisti che compone una brigata senza eguali, nella quale spiccano le figure del barman Danilo Pentivolpe, il cameriere Giovanni D’Agostino e lo chef Limuel Cinco.

La cucina fusion a Reggio Calabria

Grazie a RARE i reggini hanno la possibilità di gustare la cucina fusion, che rappresenta un mix non solo di ingredienti, ma anche di storia e tradizione differenti dalle nostre. Oltre al gusto, infatti, questo particolare tipo di cucina mescola tecniche e idee, per dare vita a risultati creativi, a volte anche insoliti: insomma, sperimentazione è la parola d’ordine.

La volontà di proporre piatti e abbinamenti che vanno aldilà dell’immaginario collettivo è tutt’altro, dunque, che una moda passeggera, bensì una vera e propria filosofia imprenditoriale.

Il menù di RARE è veramente vasto e tutto da scoprire e va dagli antipasti giapponesi ai crudi, alle gettonatissime tartare (di salmone, tonno, gambero rosso), ai nigiri, all’assoluto protagonista, il sushi, passando per primi e secondi giapponesi, alle tempure.

“La novità del momento – ha raccontato il gestore – sono i gamberi tigre. Siamo gli unici a proporli in città e vengono serviti crudi”.

I cocktail Rare

Un capitolo a parte serve, invece, per raccontare la vasta selezione dei cocktail.

Si tratta di 22 drink rivisitati, con capofila il Rare Gin Tonic servito con gambero in tempura da intingere e gustare durante la bevuta. Un gin tonic inedito, dal profumo affumicato ma al tempo stesso leggero e fresco dal retrogusto dolce.

Sushi si, ma di carne

RARE ha pensato davvero a tutto, anche a chi non è fan del pesce e, per questo motivo, ha portato in tavola il sushi di carne. Dalla bistecca Rare, al pollo in tempura, al Beef Nagiri con medaglione di vitello, al ristorante di via Zaleuco è possibile trovare anche il cube roll argentino integrato alla perfezione in diversi piatti della cucina giapponese.

RARE ha anche un menù gluten free, per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Maggiori informazioni

Rare è aperto a cena e si trova in Via Zaleuco, 7. RC

Disponibile il servizio di asporto ed anche a domicilio tramite Flashfood e Comododelivery, in arrivo a giorni anche Glovo

Per prenotazioni chiama il 0965885168 o 320 621 7772