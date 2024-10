Taekwondo – Academy esordisce nel 2020 con due ori e due argenti

Conclusasi in questo weekend del 22 e 23 febbraio il Campionato Interregionale Calabria 2020 categoria Cadetti A, Junior e Senior di gare di combattimento di Taekwondo, che ha visto ancora in medaglia gli atleti dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria.

Al Palagallo di Catanzaro luogo dell’evento, nella prima giornata di sabato 22, i due atleti debuttanti nel combattimento, Assumma Orazio e Fulco Giuseppe si sono guadagnati con una buona prestazione di tutto rispetto, il loro posto sul podio con due medaglie d’argento:

il primo nella categoria Junior -68 kg cinture Bianche/Verdi; e il secondo nella categorie Junior -51kg cinture Bianche/Verdi.

Invece nella seconda giornata di Domenica 23, è toccato ai due fratelli Pegna Eleonora e Pegna Francesco, a difendere i colori di squadra, portando a casa due medaglie d’oro:

la prima all’esordio nella categoria Cadetti A-33kg cinture Bianche/Gialle; e il secondo nella categoria Cadetti A -45Kg cinture Verdi/Blu.

il grande impegno e forza d’animo di questi ragazzi a migliorarsi sempre, non nasconde il lavoro che c’è dietro, dello staff dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria e del suo tecnico Antonio Barillà, nel trasmettere i valori e gli insegnamenti del Taekwondo.