Taekwondo 2018 Reggio: quattro medaglie per la società reggina

Sabato 1 e domenica 2 febbraio, presso il “Palaeventi” di Rossano-Corigliano (CS), si è disputato il Campionato Interregionale di combattimento Calabria 2025, appuntamento che avvia gli atleti delle categorie cadetti, junior e senior ai prossimi campionati italiani che si terrano in Toscana e nel Lazio. Grandissima affluenza di pubblico per un campionato ormai divenuto un appuntamento imprescindibile per molte società. 71 le società partecipanti provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia e Sicilia, otre 650 gli atleti in gara nei due giorni di gara. Per la società reggina Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. sei gli atleti in gara: Valeria Cutrupi categoria 53 Kg cinture nere senior, Solaf Lahbiri categoria 68 Kg cinture rosse junior, Matteo Calderone categoria 41 Kg cinture rosse cadetti, Yasmine Lahbiri categoria 59 kg cinture rosse cadetti, Sofia Polimeni categoria 47 Kg cinture blu cadetti e Samah Lahbiri categoria 41 Kg cinture rosse cadetti; compagine guidata dal D.T. Salvatore Chiovaro e dal tecnico Abdelaziz Lahbiri.

La prima giornata di gara ha visto impegnate Solaf Lahbiri e Valeria Cutrupi. La prima a scendere sul tatami è Solaf, che in virtù dei sorteggi, approda direttamente in finale contro una atleta della Basilicata. A mettere subito in chiaro chi è la più forte è l’atleta reggina. Grinta, tecnica e determinazione, permettono a Solaf di vincere nettamente l’incontro per 2 round a 0, conquistando così, la prima medaglia della giornata del metallo più prezioso. Nel tardo pomeriggio è la volta di Valeria contrapposta ad un’atleta proveniente della Puglia, anche in questo incontro la supremazia di Valeria non lascia scampo alla propria avversaria, sconfiggendola nettamente vincendo anche lei per 2 round a 0 e conquistando l’accesso alla finale contro una delle compagne della squadra regionale Calabria. Purtroppo, la finale lascia non pochi rimpianti alla pluricampionessa regionale reggina che non è riuscita a contrattare la sua avversaria perdendo l’incontro per 2 round a 0 ma conquistando comunque un meritato argento.

La seconda giornata di gare, ha visto protagonisti sui tatami del “Palaeventi” le categorie cadetti. Ad “aprire le danze” spetta a Sofia Polimeni con la sua semifinale contro un’atleta pugliese. Ottimo l’incontro di Sofia alla sua secondo esperienza nella categoria, riuscendo a portare l’incontro fino al terzo round perso solo per due punti e consegnando la semifinale alla sua avversaria per 2 round a 1, riuscendo comunque a conquistare un ottimo terzo posto.

A concludere la seconda giornata di combattimenti per la società Taekwondo 2108 Reggio Calabria – A.S.D., spetta a Samah Lahbiri. La semifinale di Samah, ancora una volta contro un’atleta proveniente dalla puglia, si conclude con un netto punteggio di 2 round a 0 per l’atleta reggina che accede in finale contro una fortissima atleta laziale che vince l’incontro per 2 round a 0. Per Samah un meritato argento e la consapevolezza di aver fatto un altro passo verso una costante crescita agonistica.

Ottime le prove di Matteo Calderone e Yasmine Lahbiri, sebbene non riescono a salire sul podio, hanno dimostrato una costante crescita tecnico-tattico.

Le medaglie conquistate dalla società Taekwondo 2108 Reggio Calabria – A.S.D., hanno messo in evidenza ancora una volta, l’esponenziale crescita tattica, tecnica e mentale dei suoi giovani atleti, che tra impegni scolastici e familiari, con grande sacrificio riescono ad impegnarsi nello sport e raggiungere brillanti risultati.