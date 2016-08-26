Talenti Reggini – Paolo Rodà, il blogger che ‘punta’ New York: ‘Non smetto mai di sognare’

“Sognare per me è un obbligo, una necessità. Non ho mai smesso di farlo, e non intendo certo farlo adesso, davanti alle prime soddisfazioni”. Paolo Rodà, blogger reggino che opera nel campo della moda, ha sempre avuto il pallino del design. Ricercare un proprio stile ed esportarlo la missione iniziata tanti anni fa…: “Da piccolo giocavo a ‘The Sims‘ e già curavo ogni dettaglio nei minimi particolari -racconta divertito ai microfoni di City Now- non poteva che essere il design la mia passione principale, anche da grande”.

Da Firenze a Milano

Trasferitosi a Firenze per studiare Interior Design, una volta laureato Rodà ha preso la strada di Milano, ‘capitale‘ italiana della moda. Per il giovane reggino arrivano primi traguardi, merito soprattutto di un blog seguitissimo: “Ho iniziato cosi a farmi conoscere, i frutti di un lavoro costante e meticoloso stanno arrivando. Non si può prescindere dai social network, attraverso Instagram (ben 30 mila i followers del blogger reggino, ndr) e dò consigli e suggerimenti ai miei followers”.

I consigli ‘virtuali‘ del blogger reggino vengono spesso recepiti dai giovani che costantemente lo seguono sul web: “I brand puntano su figure come la mia per avere a medio-lungo termine un ritorno di immagine. La più grande soddisfazione è proprio questa, quando capisci in modo concreto di aver fatto breccia nelle scelte stilistiche delle persone. Il mio è un gusto classico, dandy, ma che obbligatoriamente si coniuga con le esigenze attuali, più accessibili. Al giorno d’oggi, nel campo della moda, bisogna essere versatili e trasversali”.

L’esperienza alla Milano Fashion Week

La recente esperienza alla Milano Fashion Week un importante trampolino di lancio verso nuovi orizzonti: “Ho avuto modo di conoscere e seguire da vicino l’elite della moda italiana. Attraverso il mio blog pubblicavo foto e articoli riguardanti le sfilate, cosi sono nate collaborazioni con alcuni marchi di rilievo, ad esempio Superga”. La valigia dei sogni ha una meta definita ma schivata, causa scaramanzia: “New York? Impossibile non pensarci -ammette sorridendo- vedremo, magari presto realizzerò questo sogno…”.

Complicato racchiudere in un termine il percorso professionale di Paolo Rodà: blogger, web influencer, life stylist alcune possibili definizioni. “Sono canali differenti che fanno parte di un’unica grande curiosità. Ho molte passioni ma sono coerenti tra di loro, si intersecano e si sviluppano in modo diverso. Tra i prossimi obiettivi che mi prefiggo, c’è quello di collegare in modo innovativo ed originale la moda e il design”.

Il legame con Reggio Calabria

Appena possibile, Paolo Rodà torna in riva allo Stretto, per riabbracciare parenti ed amici: “Non posso stare a lungo lontano da Reggio Calabria, il mio cuore è li. Mi piace tornarci anche per seguire le evoluzioni in termini di stile e design dei miei concittadini, per confrontarli successivamente con il resto d‘Italia”.

Il blogger reggino, che nelle prossime settimane lancerà la nuova veste grafica del proprio sito, ha le idee chiare e nessuna paura del futuro. L’entusiasmo è il motore che incoraggia verso nuovi orizzonti: “So che l’esperienza del blog non è a tempo indeterminato, arriverà il momento di cambiare direzione. Adesso però sono concentrato sul presente e le soddisfazioni ottenute con anni di lavoro, senza cercare scorciatoie. Quando arriverà il momento di cambiare lavoro lo farò senza alcun timore, seguendo sempre le mie passioni. E non smettendo mai di sognare…”