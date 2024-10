Reggio, a Villa Zerbi va in scena ‘L’Iter dei Sensi’: viaggio sensoriale con Destefano e Squillace

Destefano Inner, il prestigioso negozio che da anni veste l’eleganza sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, ha organizzato domenica 7 aprile l’evento “L’Iter dei Sensi”, un esclusivo percorso sensoriale.

Perfetta la location che ha ospitato l’evento, ovvero Villa Genoese Zerbi, cornice ideale per il percorso sensoriale che ha conquistato i presenti. Con “L’Iter dei Sensi” il gusto, le essenze e l’arte sartoriale hanno dato vita ad un viaggio unico alla scoperta dei legami segreti che intercorrono tra questi mondi.

L’evento pensato per tutti coloro che amano lasciarsi avvolgere dalle sensazioni più raffinate, è stato curato da Destefano Inner e Squillace, nomi che da soli garantiscono la qualità e l’originalità dell’iniziativa.

“L’Iter dei Sensi” ha permesso di rivelare la bellezza attraverso un’esperienza che è andata oltre il visibile. Destefano Inner ha confermato ancora una volta il suo impegno nel promuovere eventi di qualità che arricchiscono il tessuto culturale della città, consolidando il proprio legame con la comunità attraverso iniziative di spessore, apprezzate dai reggini.

Soddisfatto l’imprenditore Paolo Destefano al termine dell’evento andato in scena presso Villa Genoese Zerbi.

“Credo che la città ha necessità di riavvicinarsi all’artigianalità a tutto quello che è sartoriale, alla cura del prodotto e attenzione ai dettagli, fattori che costituiscono quello che viene definito ‘slow fashion’.

L’evento è stato apprezzato, la suggestiva location ha permesso di impreziosire quelle che erano le nostre idee. Il percorso multisensoriale -ha evidenziato Destefano– voleva offrire la possibilità di apprezzare la bellezza che si cela nei capi, allo stesso riconoscere i sacrifici che si celano dietro la loro realizzazione.

Crediamo molto nelle potenzialità del realizzare network tra imprenditori, utile a mettere in rete idee e sinergie, per questo motivo -specifica l’imprenditore reggino- è sentito il ringraziamento a Squillace e Sottozero, partner che ci hanno affiancato in modo ideale nell’elaborazione e realizzazione dell’evento “L’Iter dei Sensi”.