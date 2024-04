Reggio, EsteticaiNMente compie 15 anni. La titolare: 'Un grazie di cuore ai nostri clienti'

Primi 15 anni di attività di EsteticaiNMente srl.

Oggi EsteticaiNMente srl è composta da ben 12 professionisti.

“La fase successiva al Covid è stata fondamentale per la nostra azienda. La pandemia, infatti, ha reso fragili molte certezze di tante piccole e medie imprese e, di fronte a quello scenario, abbiamo deciso di tirare fuori il meglio per espanderci e creare una realtà solida e affidabile – continua Maria Nicolò – Da “semplici” estetisti, abbiamo messo in piedi una piccola impresa, creando posti di lavoro, assumendo personale di cui siamo orgogliosi che, con soddisfazione, fornisce servizi di qualità a centinaia di clienti. Siamo fieri, quindi, di festeggiare i nostri primi 15 anni di sacrifici, successi, soddisfazioni e valori. Ringraziamo il nostro staff composto da persone sempre pronte a mettersi in gioco e condividere obiettivi e risultati. Soprattutto, vogliamo rivolgere un grazie di cuore ai nostri clienti, chi ci segue dal primo giorno e chi si è aggiunto lungo il percorso, chi ci ha scelto per “vicinato” e chi viene appositamente percorrendo diversi km: tutto questo ci lusinga, ci stimola a migliorarci e creare sempre più “bellezza”. Per distinguerci e non confonderci”.