Tamburi del Sud & Friends’. 2440 € a favore del MuStruMu
Centinaia di reggini al Siracusa per sostenere il Museo dello Strumento Musicale: raccolti oltre 2.440 euro dal concerto dei Tamburi del Sud
03 Dicembre 2013 - 17:37 | di Redazione
Ennesimo successo per i ‘Tamburi del Sud’ che nella serata di ieri hanno conquistato il pubblico del Siracusa in un grande concerto a favore del Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria.
Il ritmo energico di Luca Scorziello, & friends ha chiamato attorno a se centinaia di reggini desiderosi di sostenere il MuStruMu.Sul palco si è esibito Mimmo Martino, con due pezzi celebri dei Mattanza “Bocca di Rosa” e “Nu servu e un Cristu”. A seguire Tony Canto, reduce dal Premio Tenco, un musicista siciliano che ha cantato “Non mi ndi vaiu”, un omaggio alla terra meridionale e alla voglia di restare al Sud. E poi ancora “Italiano federale” in ricordo della distruzione del terremoto del 1908.La serata, che era prevista originariamente per la serata del 28 novembre nel parco del Mustrumu è stata posticipata, a causa delle condizioni metereologiche, trovando accoglienza nella Fondazione Horcynus Orca e nel direttore artistico del Siracusa, Massimo Barilla, che gratuitamente hanno accolto la manifestazione.
Sono stati raccolti oltre 2440 € che serviranno a ridare vita al Museo dello Strumento Musicale.
Francesco Loccisano, Silvio Aiotta, l’atteso Mimmo Cavallaro e Paolo Sofia dei Quartaumentata hanno chiuso il concerto.
‘Grazie per il dono che tutti voi continuate a dare con amicizia e solidarietà – queste le parole del presidente del Museo dello Strumento Musicale Demetrio Spagna – Stasira nd’scialammu’.
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