Tamburi del Sud & Friends’. 2440 € a favore del MuStruMu

Ennesimo successo per i ‘Tamburi del Sud’ che nella serata di ieri hanno conquistato il pubblico del Siracusa in un grande concerto a favore del Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria.

Il ritmo energico di Luca Scorziello, & friends ha chiamato attorno a se centinaia di reggini desiderosi di sostenere il MuStruMu.Sul palco si è esibito Mimmo Martino, con due pezzi celebri dei Mattanza “Bocca di Rosa” e “Nu servu e un Cristu”. A seguire Tony Canto, reduce dal Premio Tenco, un musicista siciliano che ha cantato “Non mi ndi vaiu”, un omaggio alla terra meridionale e alla voglia di restare al Sud. E poi ancora “Italiano federale” in ricordo della distruzione del terremoto del 1908.La serata, che era prevista originariamente per la serata del 28 novembre nel parco del Mustrumu è stata posticipata, a causa delle condizioni metereologiche, trovando accoglienza nella Fondazione Horcynus Orca e nel direttore artistico del Siracusa, Massimo Barilla, che gratuitamente hanno accolto la manifestazione.

Sono stati raccolti oltre 2440 € che serviranno a ridare vita al Museo dello Strumento Musicale.

Francesco Loccisano, Silvio Aiotta, l’atteso Mimmo Cavallaro e Paolo Sofia dei Quartaumentata hanno chiuso il concerto.