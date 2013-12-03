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Tamburi del Sud & Friends’. 2440 € a favore del MuStruMu

Centinaia di reggini al Siracusa per sostenere il Museo dello Strumento Musicale: raccolti oltre 2.440 euro dal concerto dei Tamburi del Sud

03 Dicembre 2013 - 17:37 | di Redazione

Concerto dei Tamburi del Sud & Friends al Teatro Siracusa di Reggio Calabria per il MuStruMu

Ennesimo successo per i ‘Tamburi del Sud’ che nella serata di ieri hanno conquistato il pubblico del Siracusa in un grande concerto a favore del Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria.

Il ritmo energico di Luca Scorziello, & friends ha chiamato attorno a se centinaia di reggini desiderosi di sostenere il MuStruMu.Sul palco si è esibito Mimmo Martino, con due pezzi celebri dei Mattanza “Bocca di Rosa” e “Nu servu e un Cristu”.   A seguire Tony Canto, reduce dal Premio Tenco, un musicista siciliano che ha cantato “Non mi ndi vaiu”, un omaggio alla terra meridionale e alla voglia di restare al Sud. E poi ancora “Italiano federale” in ricordo della distruzione del terremoto del 1908.La serata, che era prevista originariamente per la serata del 28 novembre nel parco del Mustrumu è stata posticipata, a causa delle condizioni metereologiche, trovando accoglienza nella Fondazione Horcynus Orca e nel direttore artistico del Siracusa, Massimo Barilla, che gratuitamente hanno accolto la manifestazione.

Sono stati raccolti oltre 2440  € che serviranno a ridare vita al Museo dello Strumento Musicale.

Francesco Loccisano, Silvio Aiotta, l’atteso Mimmo Cavallaro e Paolo Sofia dei Quartaumentata hanno chiuso il concerto.

‘Grazie per il dono che tutti voi continuate a dare con amicizia e solidarietà – queste le parole del presidente del Museo dello Strumento Musicale Demetrio Spagna – Stasira nd’scialammu’.

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Mimmo CavallaroMuStruMuTeatro SiracusaReggio Calabria Musica
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