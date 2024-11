Tapeworks: opere d’arte fatte con scotch

di Alessandro Sica – Mark Khaisman è uno di quegli artisti che non possono non sorprendere per la capacità di ‘incollare’ lo sguardo alle sue stravaganti opere.Khaisman nel 2004 ha sviluppato la tecnica “Tapeworks”, particolare metodo di utilizzo di strati di nastro adesivo trasparente marrone su pannelli in plexiglass retroilluminati dove gli incroci e le sovrapposizione del nastro creano le forme delle sue rappresentazioni. “Il mio scopo è quello di ridurre l’immagine in pixel, convertendo la materia in illusione ottica”.Possiamo dire che Mark Khaisman è forse l’unica persona al mondo felice di sapere che la sua vita “va a rotoli”.Khaisman nelle sue opere , riprende spesso scene di film classici hollywoodiani , un modo il suo di accostare il glamour patinato delle star usando un materiale povero come lo scotch . Se siete in procinto di traslocare o vi avanza dello scotch non buttatelo via , provate ad usare la fantasia. online