Tapis Roulant di Reggio Calabria, dopo i disagi la riapertura completa

Nelle ultime settimane, aveva causato disagi (e qualche civile lamentela) il funzionamento a ‘singhiozzo’ dei tapis roulant di Reggio Calabria. Utili per collegare la Via Marina a Via Filippini grazie ai tre tappeti che permettono una comoda salita (specie con il primo caldo che è arrivato in città) da settimane i tapis roulant risultato chiusi, almeno parzialmente.

I motivi sono da ricercare nella manutenzione (ordinaria e straordinaria) da affidare ad una ditta tramite gara d’appalto. E’ notizia di oggi che c’è una ditta aggiudicataria dei lavori, che già nella giornata di domani effettuerà il sopralluogo nei diversi tapis roulant. Una volta verificato lo stato generale ed eventuali guasti, si darà il via alla riapertura completa. Nel giro di qualche giorno, secondo quanto appreso da Citynow.it, tutti i tapis roulant torneranno pienamente funzionanti.