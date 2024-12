In Puglia finisce in parità: Futura avanti due volte con Pizetta

Grande sfida in Puglia. La Futura gioca una super partita in casa della seconda forza del torneo, la New Taranto.

Una nuova prova efficace e straordinaria, dove, un po’ come è accaduto a Melilli, probabilmente, la Futura avrebbe meritato il bottino pieno.

Partiamo dalle novità: lo staff tecnico gialloblu recupera in extremis Paolo Scalavino e fa esordire a sorpresa un lieto ritorno, già tesserato a più battute con il sodalizio del patron Nino Mallamaci.

È tornato Giovanni Pedotti, per tutti Giò, prelibato e fortissimo calcettista brasiliano con infinita esperienza e trofei vinti, classe 1982.

Assenti gli infortunati Cividini e Gabriele Squillaci. In quintetto Parisi, Honorio, Scopelliti, Minnella e Pizetta. I locali rispondono con Lupinella, Lopes, Quinto, Chimanguinho e Di Pietro.

Primo quarto di studio con rare palle gol. Bella movenza di Honorio di difesa. Idem una parata di Parisi. Calabresi alle prese con i falli commessi e le ammonizioni, ottima la voglia di Falcone che ci prova con grinta trovando la risposta di Lupinella. 0 a 0 al termine del primo tempo.

Secondo tempo e gol di Pizetta

Nel secondo, la Futura la sblocca con una rete da urlo, palo-rete di Eriel Pizetta. I locali si scuotono e colpiscono una traversa con Lopes. La Futura, a quel punto, sfiora il raddoppio con Falcone, servito da Honorio: traversa piena e gol realmente a un passo. Si gioca a viso aperto: Lorenzo Giannace sulla banda di sinistra realizza un gran gol che vale il pari.

Tutto finito? Assolutamente no. Dalla tre quarti, Pizetta, ancora lui, realizza un gol straordinario dopo 33 secondi dal gol degli avversari che vale il nuovo vantaggio. Ci prova anche Giò Pedotti con grinta, idem Scalavino.

Finale col pari in extremis

Al quattordicesimo, però, la gara cambia ancora: realizza ancora Giannace che non riuscirà a replicare su tiro libero il gol della vittoria a due minuti dalla fine. Su quest’ultimo episodio, sarà fondamentale l’intervento del portiere Paolo Parisi. Un punto che sta stretto ma che, comunque, muove la classifica su di un campo più che ostico.