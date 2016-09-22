Targa Tenco a Peppe Voltarelli con ‘Voltarelli canta Profazio’

Grande soddisfazione e gioia per l’assegnazione della prestigioso Targa Tenco a Peppe Voltarelli, insignito poche settimane fa del “Premio Simpatia della Calabria”, che andrà a raggiungere un altro grande artista calabrese, fonte di ispirazione per lo stesso Voltarelli, il Mastro Cantaturi Otello Profazio, già annunciato come Premio Tenco 2016.

La giuria, particolarmente selettiva e competente, formata da oltre duecento tra giornalisti e critici musicali, non ha avuto dubbi nel conferire il Premio, che verrà consegnato a Sanremo tra il 20 e il 22 ottobre, al cantautore calabrese per l’opera “Voltarelli canta Profazio.

“È una grandissimo piacere aver saputo di questo importante riconoscimento per il nostro Peppe Voltarelli, a distanza di pochi giorni dal Premio Simpatia della Calabria, che lo ha visto tra gli insigniti” dichiara Marco Mauro, presentatore della kermesse calabrese e vicepresidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, “il suo talento cristallino e le sue doti da intrattenitore fuori dal comune non potevano che essere sottolineate da un riconoscimento così importante come la Targa Tenco, impreziosito peraltro dalla presenza contemporanea di Otello Profazio, anche lui tra i premiati, per il quale, come Associazione, abbiamo richiesto, recentemente, la cittadinanza onoraria all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Proprio su quest’ultimo punto, sarebbe meraviglioso poter festeggiare il nostro Otello in una degna cornice come il Teatro Comunale Cilea, con la presenza, magari, dei più importanti musicisti calabresi, compreso lo stesso Voltarelli. Ci auguriamo che ci sia, da parte delle Autorità, l’aiuto necessario per poter rendere realtà questa idea. Nel frattempo godiamoci le nostre eccellenze.”

Nella foto, da sinistra: Otello Profazio, Peppe Voltarelli e Marco Mauro